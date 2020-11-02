Реализация нацпроекта «Производительность труда и занятости» на примере орловского предприятия

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13:30, 2 ноября 2020 года
Реализация нацпроекта «Производительность труда и занятости» на примере орловского предприятияВсего в регионе в данный национальный проект включились 13 предприятий. Продолжение следует.
Пока сложно подсчитать размер дополнительной выручки, в которую выльется потенциал орловского завода полупроводниковых приборов, выявленный благодаря нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости». Но внедренные инструменты бережливого производства однозначно изменили рабочий цикл - они помогли снизить потери.
Елена Бычкова, мастер производства приборов паяной конструкции: «Одна из главных потерь - это излишние перемещения. Человек на своем рабочем месте может за день нахаживать километры, перенося детали, перенося готовую продукцию».
Стандартизация рабочих мест и перепланировка в цехе помогли от этого уйти. Это решение и множество других полезных предприятию помогли найти специалисты федерального центра компетенций и школы Российского экспортного центра.
Алексей Пожидаев, GR-менеджер завода полупроводниковых приборов: «Особо хочу выделить важность нашего взаимодействия с сотрудниками госкорпорации «Росатом». Мы совместно разработали план мероприятий по повышению производительности труда и снижению издержек на производстве. Мы достигли значительных результатов в части снижения потерь и повышения процента выхода годных».
Обучение на этом заводе прошли 30 человек - от рядовых сотрудников до высшего руководящего звена.
Всего в регионе национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» охватил 13 крупных предприятий.
Геннадий Парахин, руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области: «Обучено уже 114 сотрудников этих предприятий. До конца года будет обучение на заводе «Текмаш» и на Отрадинском сахарном заводе. Следующий год начнётся с обучения сотрудников Мценского литейного завода».
Также в 2021 году в рамках нацпроекта регион приобретёт собственный центр компетенций. В его работу будут вовлечены орловские вузы. Площадкой послужит фонд развития промышленности.
Антон Киселёв