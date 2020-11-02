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13:34, 2 ноября 2020 года

В лаборатории клеточной физиологии и патологии ОГУ им. И.С. Тургенева рассказали о первых результатах проведенных исследований

В конце прошлого года группа ученых Орловского Госуниверситета выиграла федеральный мега-грант. Средства были выделены на создание лаборатории для исследований нейродегенеративных процессов в клетках. Несмотря на трудности, связанные с пандемией, лаборатория была создана, получено суперсовременное оборудование, начаты исследования, по результатам которых уже сделаны публикации в ведущих научных журналах.


Еще в январе здесь были пустые комнаты, а теперь это одна из лучших лабораторий в России - с гордостью говорит ее руководитель Андрей Абрамов.

Андрей Абрамов, заведующий лабораторией клеточной физиологии и патологии ОГУ им. И.С. Тургенева, профессор университетского колледжа Лондона: «Если говорить об оснащенности лаборатории, это одна из лучших лабораторий, которая работает в этом направлении науки, как она сейчас укомплектована. В плане организационном все выглядит гораздо лучше, чем я ожидал».

Гордость лаборатории - лазерный сканирующий микроскоп ЛСМ-900. Он был запущен в работу в мае. Возможности этого комплекса просто безграничны. Он даже лучше, чем ожидалось, признаются ученые.

Андрей Винокуров, научный сотрудник лаборатории клеточной физиологии и патологии ОГУ им. И.С. Тургенева: «Тот вариант исполнения, который мы имеем, он сделан именно под наши задачи. В этом варианте исполнения это единственный в России прибор». 

Микроскоп позволяет одновременно наблюдать за несколькими процессами в живых клетках. Прибор оснащен четырьмя лазерами разных длин волн и дает возможность получать флуоресцентные изображения, в том числе проводить трёхмерную реконструкцию внутриклеточных структур со сверхвысоким разрешением.

Андрей Винокуров, научный сотрудник лаборатории клеточной физиологии и патологии ОГУ им. И.С. Тургенева: «Для нас сегодня митохондрия, которая изображена в классическом учебнике биологическом, и то, что мы видим под микроскопом, - это абсолютно разные объекты. То, что мы видим под микроскопом, это совершенно другой объект для исследования».

Есть в лаборатории и культуральная комната, где сотрудники работают с культурами клеток человека и животных. «Святая святых стерильности» - говорит Алексей Бережнов, который тоже участвует в исследованиях. Хотя основное место его работы - институт биофизики клетки в Пущино.

Алексей Бережнов, ведущий научный сотрудник лаборатории клеточной физиологии и патологии ОГУ им. И.С. Тургенева: «Здесь происходит работа с клетками, для этого организованы специальные CО2-инкубаторы, специальные ламинарные шкафы, все необходимое имеется для выделения первичных культур клеток, это те культуры, которые мы забираем непосредственно у животных. Есть возможность работать с линейными культурами - это некоторые типы опухолевых клеток, которые могут постоянно наращиваться и расти, их не надо ни у кого забирать». 

Несмотря на пандемию и иногда вынужденную работу он-лайн, исследования ведутся и весьма активно. Ученые сделали еще несколько шагов к цели проекта - выяснении механизмов гибели клеток головного мозга при болезнях Паркинсона, Альцгеймера и других.

Андрей Абрамов, заведующий лабораторией клеточной физиологии и патологии ОГУ им. И.С. Тургенева, профессор университетского колледжа Лондона: «У нас есть работы, которые показывают вовлеченность определенных белков в механизм этой токсичности, что позволит нам выработать потенциальную стратегию, для того чтобы в будущем защищать эти клетки. Это в какой-то мере терапевтическая стратегия».

Руководитель проекта уверен, что уже сейчас можно сказать, что лаборатория создавалась не зря. По результатам исследований две работы уже опубликованы в престижных научных журналах и несколько готовятся к публикации.


Елена Литинская
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