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13:42, 2 ноября 2020 года

Коронавирус: распространение по районам Орловской области

За сутки наибольший прирост больных произошел в Орле. В девяти районах области прибавилось по одному заболевшему.


За сутки наибольший прирост больных произошел в Орле – 81 новый зараженный, в Орловском районе – 17 новых случаев, Ливенском – 6, Покровском – 5, Должанском – 4, в Малоархангельском и в Ливнах – 3, в Дмитровском – 2. По одному случаю выявили в Знаменском, Хотынецком, Урицком, Шаблыкинском, Свердловском, Троснянском, Колпнянском, Залегощенском и Новодеревеньковском районах. В остальных районах новых случаев болезни не зафиксировано.

За все время наблюдения, коронавирус обнаружили у 6 311 жителей Орла, 1 387 зараженных – в Орловском районе, 739 подтверждённых случаев – в городе Мценске и Мценском районе, 631 – в Ливнах, 352 – в Урицком районе, 307 – в Болховском районе, 311 – в Ливенском районе, 251 – в Дмитровском районе, 178 – в Новодеревеньковском районе, 163 – в Свердловском районе, 167 – в Хотынецком районе, 140 – в Кромском районе, 144 – в Покровском районе, 152 – в Малоархангельском районе, 133 – в Залегощенском районе, 107 – в Верховском районе, 132 – в Колпнянском районе, 91 – в Новосильском районе, 93 – в Должанском районе, 90 – в Глазуновском районе, 85 – в Шаблыкинском районе, 79 – в Знаменском районе, 65 – в Троснянском районе, 59 – в Сосковском районе, 37 – в Краснозоренском районе, 28 – в Корсаковском районе.

Всего в регионе на данный момент заболели 12 232 человека, за сутки коронавирус подтвердили у 130 орловцев. С начала пандемии выздоровели 9 056 жителей региона, болезнь активна у 3 018 граждан – сообщает пресс-служба регионального оперштаба по коронавирусу.

Инфографика пресс-службы регионального оперштаба по коронавирусу.





Артём Ежаков
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