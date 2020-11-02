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13:44, 2 ноября 2020 года Юрий Парахин принял полномочия мэра Орла Сегодня он официально вступил в должность.





На церемонии инаугурации в большом зале городской администрации собралось около 150 человек, среди которых был глава региона Андрей Клычков, митрополит Орловский и Болховский Тихон, заместитель председателя городского совета Владимир Негин и другие почетные гости – сообщает сайт мэрии.



Градоначальником областной столицы Юрий Парахин стал на прошлой неделе. Депутаты городского совета единогласно поддержали кандидатуру экс-главы Орловского района. Срок полномочий нового мэра составит пять лет.



На своей личной странице «ВКонтакте» новоиспечённый градоначальник заявил: «Сегодня я официально вступил в должность мэра города Орла. До меня руководителями областного центра, Почётными гражданами, жителями было сделано многое для комфортной жизни, но мне и моей команде тоже предстоит серьёзная работа. В планах — ремонт дорог, благоустройство дворов и общественных пространств, решение транспортных проблем, наращивание темпов по переселению из ветхого жилья, строительство новых школ и детских садов и многое другое. В определении наиболее проблемных точек рассчитываю получить и вашу поддержку, дорогие друзья. Будем сообща работать на благо Орла!».





Артём Ежаков



