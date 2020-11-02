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15:58, 2 ноября 2020 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Плюс 130 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. С сегодняшнего дня в регионе отменяется ночной режим работы ресторанов и клубов. Пока на две недели.



- 19,5 млн рублей федеральных субсидий - на производительность труда и поддержку занятости в будущем году. Наш регион в этом нацпроекте является пилотным.



- Шаг - к научным достижениям. У молодых ученых Орловского Госуниверситета для этого есть все возможности. Мы побывали в клеточной лаборатории, которая была создана на федеральный грант.



- На ты - с музой. Талантливый музыкант, которому пророчат блестящее будущее, дал концерт в Орле. Будущую звезду начали зажигать в орловской школе.



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