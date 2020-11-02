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15:23, 2 ноября 2020 года В камерном зале филармонии состоялся концерт пианиста Федора Орлова Этот молодой музыкант учится в столице, но родился и вырос в Орле, учился в музыкальной школе имени Кабалевского, и уже тогда педагоги чувствовали, что у парня большое будущее. Он уже стал лауреатом нескольких престижных международных конкурсов, играл в Карнеги-Холле, и на Красной площади, а весной отправляется на конкурс молодых исполнителей в Китай.





В сентябре ему исполнилось всего 16 лет. А он уже успел выступить на самых звездных мировых сценических площадках с самыми звездными оркестрами и дирижерами. В Орел Федор очень любит приезжать - здесь его родина, его первый педагог Ольга Коротаева, которая и раскрыла в нем удивительный талант. Сегодня он учится в музыкальной школе имени Гнесиных в столице с блестящими результатами.

Елена Берёзкина, заслуженный работник культуры России, педагог музыкальной школы им. Гнесиных г.Москва: «У него очень большой эмоционльный потенциал. Как у нас говорят, нутро очень сильное, и желание учиться, и трудоспособность».

Для выступления в Орле Федор выбрал очень яркую программу: Рахманинов, Скрябин, Брамс, Лист. Исполнение музыки этих композиторов - высший пилотаж для пианиста. Например, «Трансцендентный этюд» Листа Мазепа суперсложный, и его исполнение буквально превращается в аттракцион. Он очень громкий, бурный и невероятно технически сложный. Каждый выход на публику - испытание для любого артиста. Сейчас Федор готовится к выступлению в Китае.



Фёдор Орлов, пианист, лауреат международных конкурсов: «Я отношу себя к пианистам, для которых существуют принципиальные конкурсы, это конкурсы в которых важно принимать участие. К ним я отношу юношеский конкурс Чайковского, который пройдет весной этого в Китае, и на который я выиграл сертификат для участия без отбора, получив Гран-при международного конкурса».

Впервые Федор принял участие в серьезном конкурсе в Москве, когда ему было всего 11 лет, но с тех пор он уже набрал и силы, и опыт выступлений. Выступать в родном городе, где все тебя любят и знают с раннего детства, возможно, проще, но Федор не сделал себе скидки и отыграл всю программу очень эмоционально, вдохновенно и виртуозно.

Сегодня уже можно сказать, что Федор Орлов - восходящая звезда, наш земляк, о котором мы непременно услышим еще не раз.



Дмитрий Коваленко, художественный руководитель Орловской областной филармонии: «Талантище! Сразу видно, что у него почерк будущего мастера, пианизм своеобразный, техника шикарная».

Практически все свое время Федор Орлов сегодня посвящает музыке, но это и не удивительно, жизнь пианиста на 95% состоит из репетиций, но, поскольку у него очень большие планы и высокие цели, многим готов пожертвовать. Когда-то он занимался карате, но музыка победила спорт, и в этом случае только к счастью, иначе мы никогда бы не услышали прекрасного, яркого музыканта. Удачи, Федор, и снова ждем в гости!





Эва Стасюлевич



