Прокуратура помогла двум орловским сиротам отпраздновать новоселье

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15:25, 2 ноября 2020 года
Прокуратура помогла двум орловским сиротам отпраздновать новосельеНадзорный орган добился для них благоустроенного жилья.
Разобраться в ситуации, при которой двое совершеннолетних молодых людей, оставшиеся без попечения родителей, не получили положенные по закону квадратные метры, пришлось Хотынецкой межрайонной прокуратуре. Ведомство провело проверку и инициировало судебное разбирательство в отношении местной администрации. Фемида встала на сторону сирот, сейчас они получили свое жилье – сообщает сайт областной прокуратуры.
Артём Ежаков