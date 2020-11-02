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15:25, 2 ноября 2020 года Прокуратура помогла двум орловским сиротам отпраздновать новоселье Надзорный орган добился для них благоустроенного жилья.





Разобраться в ситуации, при которой двое совершеннолетних молодых людей, оставшиеся без попечения родителей, не получили положенные по закону квадратные метры, пришлось Хотынецкой межрайонной прокуратуре. Ведомство провело проверку и инициировало судебное разбирательство в отношении местной администрации. Фемида встала на сторону сирот, сейчас они получили свое жилье – сообщает сайт областной прокуратуры.





Артём Ежаков



