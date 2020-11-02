понедельник 2.11.2020 16:02:29 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

15:33, 2 ноября 2020 года

Олимпиада школьников РАНХИГС

Российская академия народного хозяйства и государственной службы с 2011 года проводит Олимпиаду школьников для старшеклассников, в которой ежегодно принимает участие более 6 000 школьников со всей России и иностранных государств.


Сертификат призера или победителя Олимпиады РАНХИГС на 7 дополнительных баллов увеличивает совокупный балл ЕГЭ при поступлении в РАНХиГС (либо институты филиальной сети РАНХиГС). Олимпиада ориентирована на учащихся 8-9 и 10-11 классов и проводится по шести профилям: экономика, журналистика, политология, история, обществознание, английский язык.

Пошаговая инструкция:
Первый этап.
1. Регистрируемся по ссылке www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada (срок регистрации до 16.11.2020).
2. Выполняем задания, которые приходят в личный кабинет.
3. Отправляем выполненные задания (срок до 16.11.2020).
4. Ждем результатов (срок до 18.12.2020).

Если вы стали призером или победителем первого этапа, то уже получаете 7 дополнительных баллов к сумме ЕГЭ при поступлении в РАНХиГС.

Второй этап (заключительный).

Второй этап проводится в очной форме на площадках РАНХиГС (в том числе в Среднерусском институте управления – филиале РАНХиГС). Победители и призеры очного этапа получают право на повышение балла ЕГЭ до 100 баллов и зачисления в РАНХиГС без вступительных испытаний.
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.