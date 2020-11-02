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15:33, 2 ноября 2020 года Олимпиада школьников РАНХИГС Российская академия народного хозяйства и государственной службы с 2011 года проводит Олимпиаду школьников для старшеклассников, в которой ежегодно принимает участие более 6 000 школьников со всей России и иностранных государств.





Сертификат призера или победителя Олимпиады РАНХИГС на 7 дополнительных баллов увеличивает совокупный балл ЕГЭ при поступлении в РАНХиГС (либо институты филиальной сети РАНХиГС). Олимпиада ориентирована на учащихся 8-9 и 10-11 классов и проводится по шести профилям: экономика, журналистика, политология, история, обществознание, английский язык.



Пошаговая инструкция:

Первый этап.

1. Регистрируемся по ссылке www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada (срок регистрации до 16.11.2020).

2. Выполняем задания, которые приходят в личный кабинет.

3. Отправляем выполненные задания (срок до 16.11.2020).

4. Ждем результатов (срок до 18.12.2020).



Если вы стали призером или победителем первого этапа, то уже получаете 7 дополнительных баллов к сумме ЕГЭ при поступлении в РАНХиГС.



Второй этап (заключительный).



Второй этап проводится в очной форме на площадках РАНХиГС (в том числе в Среднерусском институте управления – филиале РАНХиГС). Победители и призеры очного этапа получают право на повышение балла ЕГЭ до 100 баллов и зачисления в РАНХиГС без вступительных испытаний.









