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16:44, 2 ноября 2020 года В Орле подвели итоги оперативно-профилактической операции «Мак» Выявлено 119 преступлений, изъято больше 16,5 кг наркотических средств.





Полицейские выявили четыре незаконно выращенных посева конопли в Кромском, Урицком, Дмитровском и Глазуновском районах. Возбуждены уголовные дела.



Уничтожено 56 очагов дикорастущих наркосодержащих растений общей площадью около 2 тысяч кв.м. За время операции составлено 75 протоколов об административных правонарушениях, 17 из которых связаны с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения.





Татьяна Напольских



