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16:45, 2 ноября 2020 года Орловская область закупит партию лекарств для больных коронавирусом Приобретенные препараты будут бесплатно выдаваться орловцам с COVID-19, которые лечатся дома.





Финансирование закупки партии лекарств будет осуществляться из средств резервного фонда правительства страны. Орловская область получит на эти цели 27 миллионов 600 тысяч рублей. Распоряжение об этом уже подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным – отмечено в сообщении сайта областного правительства.





Артём Ежаков



