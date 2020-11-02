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16:58, 2 ноября 2020 года В ближайшие годы орловским школьникам учиться станет интереснее В 2021 году в национальном проекте «Образование» произойдут изменения, которые позволят расширить технические возможности школ, как городских, так и сельских. Об этом в интервью корреспонденту ГТРК «Орел» рассказала руководитель департамента образования Орловской Татьяна Крымова.





Известно, что в 2021 году в национальном проекте «Образование» будут изменения. В чем их суть?

- Действительно, с 2021 года в национальном проекте «Образование» будут небольшие изменения. Произведена декомпозиция результатов мероприятий нацпроекта. Декомпозиция коснулась федеральных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка» и направлена на увеличение финансирования тех мероприятий, которые мы реализуем в рамках нацпроекта «Образование», а также направлена на создание более современных условий в большем количестве образовательных организаций Орловской области в том числе.



Прежде всего, изменения коснулись проекта «Современная школа», и в рамках этого проекта у нас теперь будут созданы школьные кванториумы, это школьные технопарки. Мы знаем, что во Дворце пионеров имени Гагарина успешно функционирует технопарк «Кванториум», но количество заявок, которые поступают туда, очень велико, и, к сожалению, они не успевают удовлетворить все потребности. И в связи с тем, что у ребят есть желание приобретать новые технологические навыки, дети стремятся изучать все новое, Министерством просвещения принято такое решение, что с 2021 года в образовательных организациях будут создаваться школьные кванториумы.



В Орле в 2021-м, 2022-м, 2023-м будет создаваться по пять школьных кванториумов. Таким образом, через три года мы получим 15 технопарков. Стоимость каждого технопарка порядка 20 миллионов рублей. И наши образовательные организации получат достаточно серьезное современное оборудование. Прежде всего, это оборудование кабинетов математики и информатики, кабинетов естественнонаучного цикла, то есть, это кабинеты биологии, химии, физики, астрономии. Очень интересное лабораторное оборудование, которое позволит нашим ребятам развивать критическое мышление, технологическое мышление, и, я уверена, это позволит нам достигать более высоких результатов и значительно повысит качество образования.



Сумма, выделяемая на технопарки, достаточно внушительная. За чей счет все это будет покупаться?

- Прежде всего, это федеральное финансирование при одном проценте софинансирования из региональных средств. То есть, основную финансовую нагрузку берет на себя Российская Федерация, конечно, при участии региона мы будем создавать школьные кванториумы.



Какое направление в кванториуме у школьников пользуется наибольшей популярностью?

- Трудно выделить какое-нибудь одно направление, все очень интересно - и IT-технологии, и робототехника, и биоквантум, и аэроквантум, все привлекает наших ребят, поэтому отрадно, что в рамках национального проекта «Образование» у ребят будет значительно больше возможностей с увлечением изучать предметы школьного цикла и заниматься дополнительным образованием в рамках естественнонаучного, технологического, инженерного профиля.



Видоизменятся и наши «Точки роста». Что конкретно будет изменено, и что будет сделано в следующем году?

- Начиная с 2021 года будет создано 95 новых центров цифрового и естественнонаучного профиля или «Точек Роста». В рамках программы оборудуют современной техникой кабинеты биологии, физики, химии, математики и информатики. Это современное оборудование для качественного образовательного процесса - чтобы ребята в сельских школах и в малых городах Орловской области получили возможности обучения на новом оборудовании, чтобы и в первой, и во второй половине дня ребята смогли развивать свои умения, навыки, повысить свою заинтересованность в научно-техническом творчестве. Именно для этого мы и продолжаем создавать «Точки роста». С 2021 года в рамках этого проекта не будут уже приобретаться шахматы и кабинеты ОБЖ, основное финансирование, а это более полутора миллионов на каждую образовательную организацию, будет направлено на приобретение оборудования естественнонаучного и математического циклов.



А с чем связаны именно эти изменения?

- Эти изменения направлены на изменение технического и инженерного мышления у наших ребят. Не секрет, что не хватает в стране грамотных инженеров, не хватает тех, кто двигает науку, показывает высокие научные результаты. И чтобы заинтересовать наших ребят в развитии научного мышления, заинтересовать возможностью научных исследований и получением хороших результатов, именно с этой целью и развиваются «Точки роста». Я напомню, что в рамках национального проекта "Образование" ставятся две глобальные цели: вхождение Российской Федерации в десятку ведущих стран мира по качеству образования и воспитание гармоничной и социально активной личности.



Образовательный центр «Созвездие Орла» у нас открывался с достаточно большим шумом. Как сейчас реагируют родители на процесс обучения своих детей?

- Центр поддержки и развития одаренных и талантливых детей «Созвездие Орла» с 1 сентября распахнул свои двери, и на сегодняшний день в образовательной организации обучаются как школьники начальной и средней школы, так и проходят обучение ребята во время творческих смен. То есть, мы создали не только среду, которая поддерживает одаренных и талантливых детей, мы создали уникальное учреждение инклюзивного образования. Ребята, которые мотивированы на получение знаний, ребята, которые стремятся к научным открытиям в непосредственной близости общаются с теми школьниками, которые и до этого обучались здесь, как правило, это ребятки из социально необеспеченных семей, ребята, которые имеют некоторые особенности здоровья. И благодаря общению со школьниками, которые собираются на творческую смену, у всех есть дополнительные возможности обучения на новейшем оборудовании, есть возможность общения с научными сотрудниками вузов Орловской области, Москвы и Санкт-Петербурга. На сегодняшний день уже плотно идет взаимодействие с основным центром поддержки одаренных детей «Сириусом». Наши ребята успешно принимают участие во всех проектах «Сириуса», участвуют в выездных сменах в Сочи. В сентябре была проведена большая межрегиональная конференция, для участия в которой в Орловскую область приехали представители десяти центров одаренных детей из других регионов Российской Федерации. К нам подключались также онлайн другие регионы. И сформировалась такая общность центров одаренных детей, чтобы в Российской Федерации была создана целостная система поддержки одаренных и талантливых детей. А мы еще дополнительно используем структуру центра «Созвездие Орла», чтобы создать возможность получения качественного образования для тех ребят, которые живут на территории поселка Знаменка, они до сегодняшнего дня не видели такого оборудования, а теперь перед ними открылись двери, открылись новые пути. И я надеюсь, что они будут с удовольствием использовать новый потенциал и ставить перед собой более высокие цели. Родители довольны. Родители очень плотно с нами взаимодействовали в период ремонтных работ. И с 1 сентября семья «Созвездия Орла» объединилась, увеличилась, и центр продолжает свое функционирование на очень хорошем уровне.





Анна Вайсергисер



