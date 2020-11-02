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17:09, 2 ноября 2020 года Орел перекрывает воду в фонтанах Их начали готовить к зимовке.





Уже подготовлены к зимнему периоду фонтаны на бульваре Победы, площади Содружества и сквере Юность. Идут работы по закрытию объекта в Городском парке.



Теперь орловцы увидят их в рабочем состоянии в апреле – расконсервация запланирована в периода с 10 по 22 число второго весеннего месяца – сообщает сайт орловской мэрии.





Артём Ежаков



