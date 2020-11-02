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18:01, 2 ноября 2020 года Преподаватель Среднерусского института управления – филиала РАНХИГС стал мастером гостеприимства 30 октября в городе Москва на площадке ВДНХ «Бизнес. Техноград» были подведены итоги финала первого Всероссийского профессионального конкурса «Мастера Гостеприимства», который проводился Президентской платформой «Россия Страна Возможностей».





В Москве встретились лучшие из лучших, 186 победителей региональных полуфиналов, которые были отобраны из 20935 участников со всей страны. Финалисты проверяли свои силы в оценке профессиональных компетенций и треке проектов, связанных с развитием туризма в Российской Федерации.



«Мастера Гостеприимства» - это Всероссийский конкурс, направленный на раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий во всех сферах индустрии гостеприимства.



По итогам финала одним из 62 победителей конкурса стал преподаватель Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС Роман Богатырев. Победители получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства, а также представителей органов государственной власти. Проект Романа Богатырева рекомендован к присуждению гранта в размере 1 390 000 рублей.



В ходе реализации культурно-образовательного исследовательского проекта «Объять необъятное: Орловская губерния» будет сформирован областной справочник достопримечательностей и созданы новые турмаршруты по территории Орловской области. За время реализации проекта студенты профильных направлений вузов получат необходимые практические навыки для дальнейшей работы в сфере туризма и экскурсионной деятельности на территории региона, повысят уровень краеведческой эрудиции, - делится впечатлениями автор проекта, преподаватель кафедры Среднерусского института управления – филиала РАНХИГС Роман Богатырев.









