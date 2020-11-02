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18:13, 2 ноября 2020 года

В Орловской области снизилась заболеваемость внебольничными пневмониями

Об этом сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев на заседании регионального оперштаба.


На прошлой неделе на территории региона зарегистрирован 481 случай внебольничной пневмонии. При этом зарегистрировано 104 случая внебольничных пневмоний с лабораторно-подтвержденным диагнозом COVID-2019, что на 75 случаев меньше, чем за предыдущую неделю (179 случаев).

Больше всего внебольничных пневмоний проявляются у орловцев, заболевших ОРВИ (60,9%). Среди заболевших коронавирусом пневмония диагностирована у 21,1%. На долю бессимптомных форм приходится 18%, сообщает информационный портал Орловской области.


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