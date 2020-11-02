Главная » Новости



18:15, 2 ноября 2020 года В Орловской области коронавирусом стали чаще болеть дети Болеют малыши до шести лет и школьники от семи до четырнадцати лет.





По информации руководителя Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александра Румянцева, за последнюю неделю доля детей в общей структуре заболеваемости COVID-19 составляет 14,8% (предыдущая неделя – 11,5%).



Интенсивно болеют дети младшего дошкольного возраста от 1 года до 6 лет и школьники в возрасте 7-14 лет. При этом отмечается незначительное снижение заболеваемости среди граждан работоспособного возраста от 18 до 64 лет и среди лиц в возрастной группе 65 лет и старше.



Также Александр Румянцев сообщил, что за последнюю неделю зарегистрировано 32 семейных очага COVID-19 с количеством инфицированных – 71 человек.





Орловское Информбюро



