понедельник 2.11.2020 22:03:57 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

18:42, 2 ноября 2020 года

Прививку от гриппа получили свыше 220 тысяч орловцев

Как сообщил руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Румянцев, привито уже 30,1% от численности всего населения области.


217 612 человек были привиты за счет федерального бюджета. Из них 165 292 – взрослые (55,8% от плана вакцинации и 67,1% от полученной вакцины), и 52 320 – дети (78,1% от плана и 80,5% от полученной вакцины).

За счет дополнительных источников от гриппа привиты 5196 человек, из них за счет средств работодателей вакцинировано 4 240 человек.

Половина плана по вакцинации против гриппа в регионе выполнена. Прививочная кампания продолжается, сообщает информационный портал Орловской области.


Орловское Информбюро
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.