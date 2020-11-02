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18:42, 2 ноября 2020 года Прививку от гриппа получили свыше 220 тысяч орловцев Как сообщил руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Румянцев, привито уже 30,1% от численности всего населения области.





217 612 человек были привиты за счет федерального бюджета. Из них 165 292 – взрослые (55,8% от плана вакцинации и 67,1% от полученной вакцины), и 52 320 – дети (78,1% от плана и 80,5% от полученной вакцины).



За счет дополнительных источников от гриппа привиты 5196 человек, из них за счет средств работодателей вакцинировано 4 240 человек.



Половина плана по вакцинации против гриппа в регионе выполнена. Прививочная кампания продолжается, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро



