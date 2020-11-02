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18:44, 2 ноября 2020 года Юрий Парахин: «Задумок много. Будем советоваться с жителями, обсуждать и вместе реализовывать» Сегодня Юрий Парахин официально вступил в должность мэра Орла. Инаугурация прошла в администрации города. Напомним, на должность он был избран депутатами горсовета, по результатам конкурса. И сегодня он дал присягу, получил удостоверение мэра и символический ключ от города. Корреспондент ГТРК «Орел» Антон Киселев присутствовал на церемонии.





Почти 10 лет полномочия мэра и главы администрации Орла были разъединены. Мэр председательствовал в горсовете и выбирался из депутатов. Менеджером областного центра был глава администрации. Кандидаты определялись конкурсом. Пройдя конкурс в должность мэра, снова включающую в себя и полномочия главы администрации, вступил Юрий Парахин. Сегодня он дал торжественную клятву, в которой пообещал способствовать развитию города Орла, честно служить жителям города, добросовестно выполнять обязанности мэра.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Город Орёл - это не простое направление работы. Это самое большое количество жителей, самое компактное проживание. При этом непростая ситуация в финансовом блоке. И я абсолютно убежден, что те предложения и по формированию команды, и по изменению подходов по управлению городом смогут дать результат».

Изменить систему власти в Орле предложил губернатор в начале этого лета. Осенью начался конкурс на должность мэра. Соискатели - сначала их было четверо - подали документы. До защиты программы социально-экономического развития областного центра дошли двое. Юрий Парахин уверен, что развитие города напрямую зависит от взаимодействия администрации с областным правительством.



Юрий Парахин, мэр г. Орла: «Все национальные проекты идут с поддержки правительства Орловской области - это и строительство детских садов, и безопасные и качественные автомобильные дороги, и благоустройство городской среды. Задумок очень много. Мы, безусловно, будем их в публичное поле выкладывать, советоваться с жителями, обсуждать и вместе реализовывать».

Поздравить Юрия Парахина с вступлением в должность пришел и бывший глава администрации Орла Александр Муромский.



Александр Муромский, советник губернатора Орловской области, глава администрации г. Орла (июль 2017 г. - сентябрь 2020 г.): «У нас с Юрием Николаевичем конструктивный диалог, и если потребуется мой опыт и мои знания в решении вопросов, я буду рад помочь».

Вместе с добрыми напутствиями Юрию Парахину были вручены и символические подарки: ключ от города, икона с образом священноисповедника Георгия Косова, которой митрополит и благословил мэра, а также сертификат на прохождение полиграфа - от депутатов горсовета. Кстати, пройти полиграф Юрий Парахин согласился, еще защищая свой проект перед депутатами.



С момента инаугурации Юрий Парахин официально вступил в должность.





Антон Киселёв



