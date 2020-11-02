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19:12, 2 ноября 2020 года В Орле волонтеры возобновили помощь пенсионерам Количество вновь заболевших коронавирусной инфекцией в регионе не уменьшается. 130 новых случаев инфицирования только за последние сутки. 9 человек выздоровели. Один человек скончался.





Волонтерский центр «Единой России» в Орле возобновил работу. Одинокие пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями могут позвонить по телефону 55 48 22 и заказать покупку продуктов и лекарств.



Пока в центре волонтеров работает лишь одна бригада. Заявок от одиноких пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями по сравнению с весной сейчас не так много.



Алексей Сёмин, волонтёр: «Сейчас меньше, по сравнению с весной, стало заявок на покупку продуктов, но намного больше стало заявок по доставке бесплатных лекарственных средств».

Волонтеры еще раз напоминают, как можно безопасно получить необходимую помощь.



Кирилл Ишков, волонтёр: «Сообщение вносится в единый реестр, и формируются маршрутные листы на выезды волонтерских бригад. Соответственно с каждым человеком, перед тем, как к нему поехать, связывается наш оператор, который до этого заявку принял, объясняет человеку процедуру получения помощи, сообщает, какой волонтер приедет. Мы перезваниваем и сообщаем, что приедем».

У волонтеров специальная экипировка, бейджики и паспорт при себе. Но бдительности терять не стоит. Впрочем, сейчас жертвами мошенников могут стать не только пенсионеры, но и предприятия и организации. Представляясь сотрудниками Роспотребнадзора, мошенники просят им заплатить, чтобы не было проверки, которая повлечет за собой закрытие.



Ольга Пилипенко депутат Государственной Думы ФС РФ (фракция «Единая Россия»): «Я хочу обратиться к нашему бизнесу, чтобы они не поддавались на такие звонки. Всегда есть возможность перезвонить и в Роспотребнадзор, и в Общественную приемную, которая свяжется со всеми контролирующими органами, чтобы обезопасить бизнес от мошенничества».

И уж точно деньги некому перечислять не надо. А вот носить перчатки и маски сейчас необходимо. Тысячу масок от социально-культурного фонда развития и инноваций на улицах Орла раздали бесплатно.





Татьяна Тимохина



