понедельник 2.11.2020 22:04:10 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

19:12, 2 ноября 2020 года

В Орле волонтеры возобновили помощь пенсионерам

Количество вновь заболевших коронавирусной инфекцией в регионе не уменьшается. 130 новых случаев инфицирования только за последние сутки. 9 человек выздоровели. Один человек скончался.


Волонтерский центр «Единой России» в Орле возобновил работу. Одинокие пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями могут позвонить по телефону 55 48 22 и заказать покупку продуктов и лекарств.

Пока в центре волонтеров работает лишь одна бригада. Заявок от одиноких пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями по сравнению с весной сейчас не так много.

Алексей Сёмин, волонтёр: «Сейчас меньше, по сравнению с весной, стало заявок на покупку продуктов, но намного больше стало заявок по доставке бесплатных лекарственных средств».

Волонтеры еще раз напоминают, как можно безопасно получить необходимую помощь.

Кирилл Ишков, волонтёр: «Сообщение вносится в единый реестр, и формируются маршрутные листы на выезды волонтерских бригад. Соответственно с каждым человеком, перед тем, как к нему поехать, связывается наш оператор, который до этого заявку принял, объясняет человеку процедуру получения помощи, сообщает, какой волонтер приедет. Мы перезваниваем и сообщаем, что приедем».

У волонтеров специальная экипировка, бейджики и паспорт при себе. Но бдительности терять не стоит. Впрочем, сейчас жертвами мошенников могут стать не только пенсионеры, но и предприятия и организации. Представляясь сотрудниками Роспотребнадзора, мошенники просят им заплатить, чтобы не было проверки, которая повлечет за собой закрытие.

Ольга Пилипенко депутат Государственной Думы ФС РФ (фракция «Единая Россия»): «Я хочу обратиться к нашему бизнесу, чтобы они не поддавались на такие звонки. Всегда есть возможность перезвонить и в Роспотребнадзор, и в Общественную приемную, которая свяжется со всеми контролирующими органами, чтобы обезопасить бизнес от мошенничества».

И уж точно деньги некому перечислять не надо. А вот носить перчатки и маски сейчас необходимо. Тысячу масок от социально-культурного фонда развития и инноваций на улицах Орла раздали бесплатно.


Татьяна Тимохина
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.