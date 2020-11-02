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19:14, 2 ноября 2020 года

Антибиотики в орловских аптеках - есть

Но сейчас это дефицитный товар, и выдается он строго по рецепту врача. Это доказал рейд, который сегодня провели активисты «Молодежки ОНФ».


Рейд прошел только по муниципальным аптекам. Проблема нехватки антибиотиков - всероссийская. И возникла она из-за того, что они не прошли новую маркировку. Получается, что на складе лекарства есть, но в свободную продажу пока их выставить не могут. Из того запаса, что остался, продают только по рецептам.

Тамара Клещева, директор аптеки № 1 г. Орла: «Если врач не может прийти, то надо ему дозвониться. У нас случается такое, что приносят мобильный телефон, где подтверждается, что врач назначает лекарства. В данном случае мы отпускаем».

А вот товаров, которых действительно нет, так это ртутных термометров. Как альтернатива - электронные или бесконтактные. Но они значительно дороже привычных.


Надежда Невматулина
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