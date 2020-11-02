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19:22, 2 ноября 2020 года

Орловщина. Коронавирус. Шаг назад

Сегодня ситуацию в Орловской области обсудили на заседании регионального штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.


То, что спрос на лекарства растет, особенно на антибактериальные препараты, признали на заседании регионального штаба. Проблему маркировки, вернее бюрократических проволочек, будут решать - заявил глава региона.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Многие лекарства, требующиеся при лечении пневмонии, уже в наличие, но наша задача сделать так, чтобы они были полностью доступны жителям города Орла и в наших районных центрах». 

В регионе станет доступнее и ПЦР-тестирование. Орловская область получит почти 6 миллионов рублей из резервного фонда правительства страны на оснащение лаборатории для диагностики коронавируса. Сейчас в регионе ежедневно тестируют более двух тысяч человек, весной эта цифра было в десять раз меньше.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Принято решение усиливать дальше и довести до конца увеличение наших тестовых лабораторий ПЦР еще на полторы тысячи. В ноябре это оборудование поступит, и мы сможем обеспечить полностью потребность региона».

Чтобы сократить число заболевших, регион делает шаг назад. Так, зрителям вновь не место на спортивных трибунах. Работающих орловцев из категории 65+ вновь ждет либо дистанционка, либо больничный до конца года. При этом за последнюю неделю отмечается рост заболевания среди школьников и спад - у трудоспособного населения.

Александр Румянцев, руководитель управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Регистрация случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в октябре этого года показывает, что наибольшее число заболевших выявляется в сфере образование, на промышленных предприятиях, в офисах банков и предприятиях торговли».

Также на входе в торговые центры и магазины должны появиться термопосты. Временное ограничение наложили на общепит. С 23:00 до 6:00 он зарыт для посещения. Пока на две недели. Если статистика улучшится, все вернут в прежнее русло, нет - примут более жесткие меры.


Анна Вайсергисер
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