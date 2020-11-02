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21:20, 2 ноября 2020 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Лимит антибиотиков исчерпан? Почему в орловских аптеках нельзя купить эти препараты? Мы разбирались в ситуации.



- В Орле вновь начал работу волонтерский центр. Что нужно знать, обращаясь за помощью?



- Присяга и символический ключ от города. Сегодня Юрий Парахин официально вступил в должность мэра Орла.



- Орловцы победили в престижном всероссийском конкурсе. Мы пообщались с теми, кто готов продвигать внутренний туризм.



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