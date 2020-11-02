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19:25, 2 ноября 2020 года

Владимир Масалов возглавил Орловский аграрный университета имени Николая Парахина

Правда, пока с приставкой врио. Сегодня состоялась еще одна церемония вступления в должность.


Доктор биологических наук Владимир Масалов сменил на этом посту Татьяну Гуляеву. Он выпускник ОрёлГАУ. С 1996 года был преподавателем, а затем деканом факультета биотехнологий и ветеринарной медицины. Последние три года возглавлял институт естественных наук и биотехнологии ОГУ имени Тургенева. Сегодня на ученом совете агроуниверситета состоялось его официальное вступление в новую должность. Успехов на посту ректора ОрёлГАУ Владимиру Масалову пожелали руководители города, области и духовенство. Основные цели новый ректор обозначил коротко.

Владимир Масалов, врио ректора ОрёлГАУ им. Н.В. Парахина: «Наука сегодня должна быть привязана к конкретному сектору экономики. Конечно, мы не можем забывать о постоянном повышении качества учебного процесса. Если мы учтем все те направления, которые сегодня существуют в развитии АПК области, я думаю, у нас все получится».



Оксана Гранн
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