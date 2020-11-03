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06:27, 3 ноября 2020 года В Орловской области выросли расходы на нацпроекты С начала года по октябрь они обошлись бюджету в более чем 3,5 миллиардов рублей.





По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом траты стали больше на полтора миллиарда рублей. По нацпроекту «Демография» финансирование увеличилось на четверть миллиарда (всего 994 миллиона), на «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделили на 279 миллионов больше (всего 945 миллионов), «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» увеличило траты на 135,5 миллионов (всего 269 миллионов), «Образование» – 164,4 миллиона (всего 311 миллионов), «Здравоохранение» – 397 миллионов (всего 524,5 миллионов) – сообщает сайт областного правительства.



Инфографика сайта областного правительства.





Артём Ежаков



