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07:35, 3 ноября 2020 года Диагностические лаборатории Орловской области получат новое оборудование Современное оснащение позволит увеличить объем и точность выявления коронавируса.





Финансирование в размере 5 миллионов 700 тысяч рублей предоставят из резервного фонда, соответствующее распоряжение уже подписано Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным – отмечено в сообщении сайта областного правительства.





Артём Ежаков



