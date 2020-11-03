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08:36, 3 ноября 2020 года В образовательных учреждениях Орла организованы круглосуточные посты - в качестве антитеррористических мер Дежурство начинается сегодня и продлится до 5 ноября.





На месте будут находиться не только сторожи и вахтёры, но и представители школьной администрации. Дважды в сутки все входные двери в здания и подсобные помещения подлежат осмотру. Кроме того, все 43 общеобразовательных учреждения оборудованы кнопками экстренного вызова сотрудников Росгвардии. Также в школе №41 города Орла появилась система видеонаблюдения. До конца этого года видеосистемы появятся еще в двух школах областного центра - в 48-й и 19-й.





Мария Семак



