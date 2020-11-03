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07:00, 3 ноября 2020 года

Сегодня орловцы могут написать Этнографический диктант

Свои знания о народах, живущих в России, проверят все желающие жители нашей страны.


В этом году основная форма проведения - онлайн-формат, но в Орле будет и организованы две площадки в ОГУ им. Тургенева. В акции примут участие студенты и представители общественных организаций. В диктанте 30 заданий: 20 федеральных вопросов и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта России. Время выполнения заданий – 45 минут. Отметим, что в прошлом году в диктанте приняли участие 454 тысячи человек на 5800 площадках в России и за рубежом.


Мария Семак
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