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09:39, 3 ноября 2020 года В Орле изменено расписание электричек на 4 ноября Информация для тех, кто собирается в дорогу в День народного единства.





Из расписания будут выведены пригородные поезда, курсирующие на участках Льгов – Арбузово, Курск – Ливны, Курск – Кшень и Курск – Колпны. Поезда Орел - Брянск 4 ноября будут курсировать согласно действующего графика. Актуальное расписание движения поездов можно посмотреть на сайте РЖД.





Мария Семак



