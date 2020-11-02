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19:42, 2 ноября 2020 года Андрей Клычков сообщил об изменениях в порядке выплат медработникам, работающим с больными коронавирусом Об этом он рассказал в своих аккаунтах в соцсетях.





Андрей Клычков: «Друзья. Как вы помните, в начале пандемии были приняты особые меры по поддержке медицинских работников, оказывающих помощь больным коронавирусом. «Друзья. Как вы помните, в начале пандемии были приняты особые меры по поддержке медицинских работников, оказывающих помощь больным коронавирусом. С 1 ноября механизм выплат изменился.

Вместо утвержденного в апреле Постановления Правительства РФ №415 вступает в силу новый порядок государственной поддержки медиков, оказывающих помощь и контактирующих с больным COVID-19 ( постановление Правительства РФ №1762).



В соответствии с новыми правилами, перечислять специальные социальные выплаты работникам медицинских и иных организаций, оказывающих помощь по диагностике и лечению ковид-пациентов, теперь будет территориальный орган Фонда социального страхования РФ.



В период с 1 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года будут выплачиваться специальные социальные выплаты за нормативную смену, которая соответствует одной пятой продолжительности рабочего времени в неделю, установленной для соответствующей категории работников.



Выплаты производятся ежемесячно по сумме отработанных смен.



Так, врачи, средний и младший медицинский персонал выездных бригад скорой помощи за смену будут получать 2430, 1215 и 950 рублей соответственно.

Их коллегам, работающим в стационарных условиях и патологоанатомических бюро, оплата за смену установлена в 3880, 2430 и 1215 рублей.



Выплаты медицинским сотрудникам, участвующим в оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях составят 2430, 1215 и 600 рублей.



Такие же выплаты прописаны для медработников, не оказывающих антиковидную помощь, но контактирующих с пациентами с установленным диагнозом при выполнении должностных обязанностей. Водители машин скорой помощи получат за смену 1215 рублей, а фельдшеры по приему вызовов скорой медицинской помощи – 600 рублей.



В случае неполучения выплаты медработник может подать жалобу в Фонд социального страхования РФ через личный кабинет на официальном сайте, а также на портале Госуслуг.



Дал поручение медицинским учреждениям региона донести до каждого медработника информацию о новом Постановлении и разъяснить порядок выплат.



А также наладить максимальную интеграцию с системой ФСС, обеспечить информационный обмен в электронном формате в части подсчета отработанных смен, не допуская сбоев, чтобы каждый получил заслуженное поощрение. Самоотверженный труд наших уважаемых медицинских специалистов, их борьба за каждую человеческую жизнь, безусловно, заслуживают всесторонней поддержки и самых искренних слов благодарности».









Орловское Информбюро



