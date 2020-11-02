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20:34, 2 ноября 2020 года Андрей Клычков рад выходу на работу Об этом он сообщил сегодня во время прямого эфира в своих сетевых аккаунтах.





Губернатор Орловской области, излечившись от коронавируса, вышел на работу. Сегодня его первый рабочий день после больничного. Открывая сегодняшний вечерний эфир в сети, Андрей Клычков отметил, что не думал, что будет так радостно общаться с пользователями со своего рабочего места. До сегодняшнего дня, во время болезни, глава региона общался в орловцами в сети Instagram из дома.

Андрей Клычков: «Я еще раз хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал в минувшие три недели. Хочу еще раз сказать, что эта болезнь не радость. И ничего хорошего в этом коронавирусе нет. И минимальные меры безопасности, о которых мы неоднократно говорили, повторяем, просим, это, пожалуй, тот минимум, который позволяет не рассказывать, как это болеть коронавирусом».





Орловское Информбюро



