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20:34, 2 ноября 2020 года

Андрей Клычков рад выходу на работу

Об этом он сообщил сегодня во время прямого эфира в своих сетевых аккаунтах.


Губернатор Орловской области, излечившись от коронавируса, вышел на работу. Сегодня его первый рабочий день после больничного. Открывая сегодняшний вечерний эфир в сети, Андрей Клычков отметил, что не думал, что будет так радостно общаться с пользователями со своего рабочего места. До сегодняшнего дня, во время болезни, глава региона общался в орловцами в сети Instagram из дома.
Андрей Клычков: «Я еще раз хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал в минувшие три недели. Хочу еще раз сказать, что эта болезнь не радость. И ничего хорошего в этом коронавирусе нет. И минимальные меры безопасности, о которых мы неоднократно говорили, повторяем, просим, это, пожалуй, тот минимум, который позволяет не рассказывать, как это болеть коронавирусом».



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