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20:38, 2 ноября 2020 года Андрей Клычков: в Орловской области свободно 52 процента коечного фонда Об этом глава региона рассказал сегодня в прямом эфире в своих сетевых аккаунтах.





Андрей Клычков: «По количеству свободного коечного фонда - 52% от норматива, установленного Минздравом. Всего у нас 370 коек. 52,86% свободны».

Также губернатор отметил, что уже завтра планируется увеличить коечный фонд в Кромской ЦРБ.





Орловское Информбюро



