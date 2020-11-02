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21:19, 2 ноября 2020 года

Андрей Клычков обещал «продавить» предложение ставить диагноз «ковид» без ПЦР-теста

Губернатор Орловской области считает, что это поможет заболевшим раньше начать лечение бесплатными препаратами.


 Андрей Клычков: «Сегодня проговаривали мы с врачами. Я считаю, что это правильное направление. Есть у нас две формы установления диагноза: по симптомам и по ПЦР-тесту. Мне, например, без разницы, как человеку поставят диагноз, для того чтобы начать лечение. Я считаю, что чем раньше мы его поставим, тем раньше можно начать лечение. Поручение дано. Если потребуется, из резервного фонда правительства готовы выделить денежные средства – не вразрез, а как бы параллельно с федеральными решениями, по которым деньги на бесплатные лекарства в амбулаторном случае могут быть только после ПЦР-теста. Если врач без ПЦР-теста ставит больному диагноз «ковид», мы должны найти возможность предоставить больному лекарства. Продавлю это решение. Считаю, что нужно параллельно нам двигаться».

Сегодня стало известно, что Орловская область получит 5,7 млн рублей на оснащение лабораторий для диагностики коронавируса. По мнению главы региона, установка диагноза по симптомам, а соответственно и получение бесплатных лекарств больными в период ожидания новых лабораторий поможет региону справляться с коронавирусом.
Андрей Клычков: «2100 тестов недостаточно для региона. Но за один день лаборатории нельзя увеличить. Мы закупаем. В ноябре они придут. Мы еще на полторы тысячи увеличим. Но этот период установки мы должны пройти».



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