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21:47, 2 ноября 2020 года Андрей Клычков согласился с теми, кто утверждает, что «в поликлиниках дурдом» Губернатор Орловской области считает, что такую тяжелую ситуацию, которая сложилась в регионе, по-другому оценивать нельзя.





Андрей Клычков: «Пишут: «В поликлиниках дурдом» Ну, я могу вам сказать, что у нас и в больницах дурдом. Наверняка завтра заголовки моих любимых новостных агрегаторов выйдут именно с такими словами. Но как можно по-другому на сегодняшний день рассматривать эту ситуацию, когда количество заболевших огромное, и врачи, действительно, работают в круглосуточном режиме. Я им не перестаю говорить спасибо – тем, кто работает. Есть у нас люди, кто не захотел работать, это тоже результат и решение. И на это тоже нужно отвечать – где-то заменять, где-то добавлять. Плюс ординаторов из Курска мы берем, тех, кто учится на последних курсах, для того чтобы они работали».

Также глава региона заверил, что поликлинике № 3 города Орла ситуация, на которую особенно жаловались орловцы, меняется в лучшую сторону.



Андрей Клычков: «Сейчас и по тестам есть сдвижки, и по приему. Надеюсь ситуация выправится уже в полном объеме».





Орловское Информбюро



