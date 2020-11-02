понедельник 2.11.2020 22:05:11 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

21:49, 2 ноября 2020 года

Андрей Клычков: «Решение о плановой госпитализации принимает медучреждение»

Глава Орловской области считает, что нельзя оставлять без медпомощи людей, страдающих сердечнососудистыми заболеваниями и онкологией.


29 октября стало известно, что в Орловской области приостановлена плановая госпитализация. Сегодня губернатор прокомментировал ситуацию.

Андрей Клычков: «У нас обсуждалось очень много, что отменили плановую госпитализацию. Мы внесли изменения в приказ департамента здравоохранения, по которому решение о плановой госпитализации принимает медицинское учреждение. Я прекрасно понимаю, что остановить сейчас плановую госпитализацию, с одной стороны, было бы проще всего. С другой стороны, я понимаю, что те же тромбозы, сердечнососудистые или иные заболевания, коих много, и тем более онкологию нельзя отложить на два-три месяца. Поэтому сейчас, несмотря на все сложности, по решению медучреждения, плановая госпитализация, которая уже была запланирована, будет реализовываться».



Орловское Информбюро
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.