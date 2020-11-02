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21:49, 2 ноября 2020 года Андрей Клычков: «Решение о плановой госпитализации принимает медучреждение» Глава Орловской области считает, что нельзя оставлять без медпомощи людей, страдающих сердечнососудистыми заболеваниями и онкологией.





29 октября стало известно, что в Орловской области приостановлена плановая госпитализация. Сегодня губернатор прокомментировал ситуацию.



Андрей Клычков: «У нас обсуждалось очень много, что отменили плановую госпитализацию. Мы внесли изменения в приказ департамента здравоохранения, по которому решение о плановой госпитализации принимает медицинское учреждение. Я прекрасно понимаю, что остановить сейчас плановую госпитализацию, с одной стороны, было бы проще всего. С другой стороны, я понимаю, что те же тромбозы, сердечнососудистые или иные заболевания, коих много, и тем более онкологию нельзя отложить на два-три месяца. Поэтому сейчас, несмотря на все сложности, по решению медучреждения, плановая госпитализация, которая уже была запланирована, будет реализовываться».





Орловское Информбюро



