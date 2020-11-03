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10:21, 3 ноября 2020 года В Мценске под колеса авто попал пешеход ДТП произошло 2 ноября в 18:20.



Водитель на ВАЗ-21102 двигался по ул. Колхозной и в районе д. 7 допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в зоне видимости перекрестка. В результате ДТП пешеход получил травмы.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 15 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы.





Орловское Информбюро



