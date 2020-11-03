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10:26, 3 ноября 2020 года Под Орлом водитель на ВАЗе улетел в кювет ДТП произошло вечером 2 ноября.



48-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21140, двигался по автодороге Глазуновка – Малоархангельск – Колпна - Долгое. В какой-то момент водитель потерял управление, в результате чего автомобиль улетел в кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель получил травмы.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 15 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы.





Орловское Информбюро



