В Ливнах на зебре пострадала пенсионерка

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10:28, 3 ноября 2020 года
В Ливнах на зебре пострадала пенсионеркаДТП произошло 2 ноября в 18:50.
Водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Вента», двигался по ул. Капитана Филиппова и в районе д.№60 допустил наезд на женщину-пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 73-летняя женщина получила телесные повреждения.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 15 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы.
Орловское Информбюро