В Орловской области зафиксировано 128 новых случаев коронавируса

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10:50, 3 ноября 2020 года
В Орловской области зафиксировано 128 новых случаев коронавирусаВсего за период пандемии заразились 12 360 орловцев, выздоровели – 9 262.
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 3 ноября, в данный момент в области борются с болезнью 2 940 человек.
За сутки COVID-19 победили 206 жителей региона, количество смертей осталось на прежней отметке в 158 случаев.
Всего в стране выявлены 18 648 новых фактов заболевания COVID-19, 15 331 россиянин выздоровел от болезни, скончались 355 человек.
Инфографика информационного портала Стопкоронавирус.рф.
Артём Ежаков