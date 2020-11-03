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10:50, 3 ноября 2020 года В Орловской области зафиксировано 128 новых случаев коронавируса Всего за период пандемии заразились 12 360 орловцев, выздоровели – 9 262.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 3 ноября, в данный момент в области борются с болезнью 2 940 человек.



За сутки COVID-19 победили 206 жителей региона, количество смертей осталось на прежней отметке в 158 случаев.



Всего в стране выявлены 18 648 новых фактов заболевания COVID-19, 15 331 россиянин выздоровел от болезни, скончались 355 человек.



Инфографика информационного портала Стопкоронавирус.рф.







Артём Ежаков



