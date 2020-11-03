Иван Залогин: орловцев с коронавирусом чаще выписывали из стационаров, чем госпитализировали

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11:43, 3 ноября 2020 года
Иван Залогин: орловцев с коронавирусом чаще выписывали из стационаров, чем госпитализировалиТакая ситуация сложилась за минувшую неделю.
Как отметил глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин на сегодняшнем брифинге, количество выписанных больных, победивших COVID-19, на прошлой неделе оказалось выше, чем количество госпитализированных с тем же диагнозом.
Говоря о наличии больничных мест под коронавирус, чиновник заявил: «На сегодняшнее утро количество пациентов, которое находится в стационаре – 1 173 человека, развернуто – 1 286 коек, свободно на утро – 113 коек».
Артём Ежаков