Главная » Новости



11:43, 3 ноября 2020 года Иван Залогин: орловцев с коронавирусом чаще выписывали из стационаров, чем госпитализировали Такая ситуация сложилась за минувшую неделю.





Как отметил глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин на сегодняшнем брифинге, количество выписанных больных, победивших COVID-19, на прошлой неделе оказалось выше, чем количество госпитализированных с тем же диагнозом.



Говоря о наличии больничных мест под коронавирус, чиновник заявил: «На сегодняшнее утро количество пациентов, которое находится в стационаре – 1 173 человека, развернуто – 1 286 коек, свободно на утро – 113 коек».





Артём Ежаков



