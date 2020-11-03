Главная » Новости



11:45, 3 ноября 2020 года Объем стимулирующих выплат орловским медикам приближается к миллиарду рублей Всего с начала пандемии по ноябрь на эти цели область получила 708 миллионов рублей.





Объемы финансовой поддержки медицинского персонала, участвующего в борьбе с коронавирусом, озвучил сегодня глава регионального департамента здравоохранения Иван Залогин на брифинге. По его словам, Орловской области было переведено 708,9 миллионов рублей. В конце недели медики должны получить свои деньги за октябрь.





Артём Ежаков



