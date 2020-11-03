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12:03, 3 ноября 2020 года Для больниц Орловской области ищут альтернативных поставщиков кислорода По словам Ивана Залогина, это просто мера предосторожности.





Как заявил сегодня на брифинге руководитель регионального депздрава, сейчас все больницы Орловщины не испытывают недостатка в кислороде для больных, однако, на случай возможных сбоев, идет поиск альтернативных подрядчиков поставки этого газа.



Кроме этого, учтена потребность кислорода в Кромской ЦРБ, где в скором времени развернут 140 дополнительных коек для зараженных коронавирусом





Артём Ежаков



