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12:09, 3 ноября 2020 года Иван Залогин рассказал, кому из орловцев положен бесплатный тест на коронавирус По словам руководителя областного департамента здравоохранения, это люди из контактной группы и заболевшие пневмонией.





Как завил чиновник на сегодняшнем брифинге, контактная группа определяется проверкой специалистов. В зависимости от её итогов назначается тестирование – медицинская организация наблюдает за потенциальными заболевшими. Если выражена симптоматика, то мазок берется вне зависимости от времени контакта, если её нет – то на 8-10 день. Также бесплатно тестируются граждане с подтвержденной пневмонией.



А вот вернувшимся из-за рубежа придется все делать за свой счет. В течение трех дней эта категория орловцев должна пройти ПЦР-исследование.





Артём Ежаков



