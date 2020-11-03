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13:05, 3 ноября 2020 года Коронавирус: распространение по районам Орловской области Новая статистика заболеваемости COVID-19 в регионе.





За сутки наибольший прирост больных произошел в Орле – 79 новых зараженных, в Орловском районе – 19 новых случаев, в Ливнах – 7 больных, в Новодеревеньковском районе – 5 выявленных эпизодов, в Ливенском и Малоархангельском – по 4, в Колпнянском районе – 3, в Свердловском районе – 2, по одному заболевшему прибавилось в Знаменском, Сосковском, Дмитровском, Должанском и Верховском районах. В остальных – без изменений.



За все время наблюдения, коронавирус обнаружили у 6 390 жителей Орла, 1 406 зараженных – в Орловском районе, 739 подтверждённых случаев – в городе Мценске и Мценском районе, 638 – в Ливнах, 352 – в Урицком районе, 307 – в Болховском районе, 315 – в Ливенском районе, 252 – в Дмитровском районе, 183 – в Новодеревеньковском районе, 165 – в Свердловском районе, 167 – в Хотынецком районе, 140 – в Кромском районе, 144 – в Покровском районе, 156 – в Малоархангельском районе, 133 – в Залегощенском районе, 108 – в Верховском районе, 135 – в Колпнянском районе, 91 – в Новосильском районе, 94 – в Должанском районе, 90 – в Глазуновском районе, 85 – в Шаблыкинском районе, 80 – в Знаменском районе, 65 – в Троснянском районе, 60 – в Сосковском районе, 37 – в Краснозоренском районе, 28 – в Корсаковском районе.



Как сообщает пресс-служба регионального оперштаба по коронавирусу, всего в регионе с начала пандемии заболелели 12 360 человек, за сутки коронавирус подтвердили у 128 орловцев. С начала распространения инфекции выздоровели 9 262 жителя региона, болезнь активна у 2 940 граждан.



Инфографика областного оперативного штаба















Артём Ежаков



