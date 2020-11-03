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13:28, 3 ноября 2020 года Волонтерский проект общественной организации «Поиск пропавших детей – Орёл» выиграл грант на развитие Они работают с семьями, правоохранителями, органами опеки и не только. Они ищут пропавших детей. О проекте в интервью корреспонденту ГТРК «Орел» рассказал председатель правления организации Олег Тютякин.





Проект общественной организации «Поиск пропавших детей – Орёл» на международном молодежном форуме «Байкал» выиграла грант в полтора миллиона рублей. Что это за проект, и на что пойдут деньги? - Проект направлен на увеличение волонтеров к поиску без вести пропавших людей, на увеличение подразделений на территории города, а также обучение волонтеров поиску. Сейчас в регионе пять подразделений нашей организации. Хотелось бы охватить всю область нашими подразделениями - мы бы быстрее реагировали на сигналы о пропавших.

Сколько человек числится в ваших пяти подразделениях?

- В настоящий момент в нашей организации 175 человек. Ежедневно заступает 20 человек на оказание помощи сотрудникам правоохранительных органов.



Что должен уметь поисковик?

- Все зависит от того, где производятся поисковые мероприятия. Если это город, то волонтер должен уметь грамотно общаться со свидетелями, уметь просматривать видеокамеры, расклеивать ориентировки - он должен знать, где их можно расклеивать, а где нет. Если ведутся поиски в лесной местности, соответственно, необходимо уметь правильно ориентироваться на местности, работать с компасом и картами, с радиостанциями.

Как будет реализовываться ваш проект, и на какую аудиторию он рассчитан?

- Механизм реализации проекта предусматривает проведение в 2021 году два полевых учения. В каждом полевом учении будет по 250 человек, аудитория - молодежь Орловской области от 14 лет и старше. Согласно нашему законодательству, волонтером можно стать с 14 лет. Мы принимаем в отряд несовершеннолетних, которые могут заниматься какими-то простыми задачами, например, распространять ориентировки в социальной сети.

Можно ли посчитать, сколько в год теряется людей и скольких удается найти? И кого приходится искать - подростков или пожилых людей?

- В год наша организация проводит 200-250 поисковых операций. 70% пропавши - подростки, до 18 лет. В основном это группа так называемых «бегунков», которые самовольно уходят из дома. Остальные это пожилые люди, которые потеряли память, заблудились в лесу, потерялись на улице.



Запланирована ли в вашем проекте работа с подростками-«бегунками»?

- В нашей организации имеется проект «Наставничество». Совместно с правоохранительными органами и с комиссией по делам несовершеннолетних наши волонтеры закрепляются наставниками к подросткам из данной категории, и таким образом мы занимаемся профилактикой.



Когда вы начнете работе, и как это будет происходить?

- Реализация предусматривает два полевых учения, в каждом будет по одному дню теории. Мы обучаем, как работать с картами, компасами, радиостанциями. Затем мы все это применяем на практике. В дальнейшем те волонтеры, которые прошли практическое обучение, получают сертификат и могут вступить в отряд, действующий на территории Орловской области.



А как к вам могут подключиться волонтеры?

- По данному проекту будет размещена информация в соцсети ВКонтакте в официальной группе, на нашем официальном сайте, а также на портале Добро.ру





Татьяна Тимохина



