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13:39, 3 ноября 2020 года

Сегодня орловский трамвай отмечает 122-летие

Он начал курсировать по областному центру 3 ноября 1898 года. И наряду с трамваями Нижнего Новгорода и Курска, входит в тройку старейших систем электротранспорта России.


Общая протяжённость трамвайных путей по Орлу 122 года назад составляла 10 километров 800 метров. По ним двигались два маршрута - от вокзала к кадетскому корпусу и по улице Пушкина. Сейчас на линию каждый день выходит 22 трамвая. При этом муниципальное трамвайно-троллейбусное предприятие сегодня развилось в полноценного перевозчика - ежедневно по Орлу сейчас курсируют ещё порядка 30 их троллейбусов и 25 автобусов.

Несмотря на сложное финансовое состояние, МУП планирует расширение.

Андрей Митин, генеральный директор МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие»: «Задача номер один - вернуть тот транспорт, который был раньше, муниципальному предприятию ПАТП-1, и вернуть троллейбусы №5, №8, чтобы они ходили полноценно. Что касается нашего предприятия, у нас есть автобусы, троллейбусы и трамваи. Это полноценное предприятие, которое должно работать на благо жителей Орла».



Всеволод Трифонов
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