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13:43, 3 ноября 2020 года Орловцы - в числе «Мастеров гостеприимства» Финал всероссийского конкурса прошел в Москве. В списке шестидесяти двух победителей есть и два наших земляка.





Поздравить с победой можно Романа Богатырева, который представил просветительский проект «Объять необъятное: Орловская губерния», и Игоря Савушкина, создавшим проект «Играй и обучайся».



По мнению Игоря Савушкина, туризм на Орловщине имеет перспективы, и эту сферу нужно развивать в отдельную отрасль экономики. И поможет в этом грант, полученный на конкурсе.



Игорь Савушкин, победитель всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»: «Мой проект создает прототип тематического парка на экологических маршрутах в серьезной природной среде для вовлечения детей в отдых на свежем отдыхе. Я надеюсь, что этот проект будет реализован у нас на территории Орловской области, и далее мы сможем его тиражировать в малые города России».









Юлия Опанасюк



