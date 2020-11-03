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13:44, 3 ноября 2020 года

Орловским поликлиникам и больницам помогают волонтеры-медики

Опыт работы у будущих медиков уже есть. С весны они не просто проходят практику, а получают настоящий «боевой» опыт. Недавно был заключен еще один договор о сотрудничестве - с детской поликлиникой № 1.


Даже в спокойные времена дел у медиков много, а времени мало. Тем более в период пандемии - рук не хватает, врачи и медсестры болеют. Поэтому помощь волонтеров принимают с благодарностью.

Алексей Белоусов, региональный оператор медицинской волонтерской организации: «Для студентов первого – третьего курса высшего медицинского образования это больше санитарская практика. Студенты старших курсов, которые прошли аккредитацию по медсестринской практике, и выпускники медколледжей будут непосредственно помогать в плане функционала среднего медицинского звена».

В первой детской поликлинике волонтерам рады. Ведь нужна самая разная помощь - и с раздачей лекарств и детского питания, и непосредственно на приемах педиатров. Поэтому к работе приступили не откладывая.

Ирина Штефан, заведующая педиатрическим отделением детской поликлиники № 1: «Они осуществляют контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил в период пандемии коронавируса - стоят на входах, проводят термометрию, следят за тем, чтобы все входящие имели при себе маски, и этим они достаточно хорошо помогают лечебному учреждению». 

Также состоялся разговор волонтеров с главным врачом поликлиники, потомственным медиком Светланой Крестовой, которая поделилась с ребятами своим опытом.

Светлана Крестова, главный врач детской поликлиники № 1: «Мне бы хотелось донести до ребят, которые выбрали этот благородный путь, что надо вначале думать о людях и только потом о заработках. А когда ты будешь выполнять свою работу - уважение, заработки придут».

Кроме того, студентам рассказали о первой детской поликлинике. Возможно, кто-то захочет в будущем работать здесь детским врачом.


Елена Литинская
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