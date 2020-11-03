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13:49, 3 ноября 2020 года В Орле при входе в торговые центры измеряют температуру Это правило начало действовать с ноября.





Также проверять температуру тела должны у клиентов организаций общественного питания. При высокой температуре проход не допускается. Но эта мера, как и масочный режим, в ресторанах и кафе действует еще с весны.



Стоит отметить, что супермаркеты под ограничения не попадают. В них термометрию проходят каждый день сотрудники, а не посетители. Еще один запрет касается спорта, теперь зрители не могут посещать турниры и болеть за любимые команды.





Всеволод Трифонов



