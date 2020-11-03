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15:39, 3 ноября 2020 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- В полном объеме и в срок. Средства на оплату труда тех, кто уходит за «красную линию», уже на подходе.



- С температурой вход воспрещен. В кафе и торгово-развлекательных центрах теперь посетителям измеряют температуру.



- Путь длиною в 122 года. Сегодня орловский трамвай празднует день рождения. Планов - еще на сотню лет.



- Споры вокруг дороги. Чтобы услышать друг друга, пришлось привлекать Общероссийский народный фронт.



- Студенческая помощь орловской медицине. Волонтеры-медики облегчают нагрузку на врачей.



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