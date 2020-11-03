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Главная » Новости

15:39, 3 ноября 2020 года

Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».


- В полном объеме и в срок. Средства на оплату труда тех, кто уходит за «красную линию», уже на подходе.

- С температурой вход воспрещен. В кафе и торгово-развлекательных центрах теперь посетителям измеряют температуру.

- Путь длиною в 122 года. Сегодня орловский трамвай празднует день рождения. Планов - еще на сотню лет.

- Споры вокруг дороги. Чтобы услышать друг друга, пришлось привлекать Общероссийский народный фронт.

- Студенческая помощь орловской медицине. Волонтеры-медики облегчают нагрузку на врачей.


Вести-Орёл
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