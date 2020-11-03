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15:19, 3 ноября 2020 года В Орле занялись проблемным домом на Кромском шоссе «Стройпроект» приступил к составлению проектной документации.





Речь идет о доме № 15 – в сентябре чиновники осмотрели жилье и ввели здесь режим повышенной готовности.



Сейчас ответственный подрядчик занимается обследованием аварийной местности. Его целью является выяснить степень и динамику повреждения конструкций, их техническое состояние и эксплуатационные свойства. Для этого выделено 400 тысяч рублей, работы должны быть закончены в течение 40 дней.



Помимо анализа состояния объекта, «Стройпроекту» поручено провести срочный ремонт, который снимет угрозу жизни и здоровью граждан.



Сейчас 18 жильцов проблемного дома проживают в гостинице «Русь» – сообщает сайт орловской мэрии.



Фото сайта орловской мэрии.









Артём Ежаков



