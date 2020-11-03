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15:23, 3 ноября 2020 года Зеленый фонд Орла пополнится новыми кустарниками Городская мэрия уже определила подрядчика.



Полумиллионный контракт, сроком до 29 декабря, получила «ПКФ «Содружество».



Сотня саженцев бирючины европейской высадят возле памятника Ивану Грозному, чуть больше семисот аналогичных молодых кустарников появятся на кольце улицы Раздольной. Кроме этого, здесь будут расти 390 кустов лапчатки желтой и 40 – спиреи Вангутта. Кольцо улицы Ливенской украсят 300 саженцев снежноягодника.



А знаменитой фигуре орла, угнездившейся сейчас в 909 квартале, обновят оперение. Точнее, элементы отделки. Старые и изношенные, а также местами отсутствующие «перья», заменят на обработанные от гниения и воспламенения ветки ивы и березы – сообщает сайт орловской мэрии.













Артём Ежаков



